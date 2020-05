»Mine venner i Ghana skriger efter hjælp«: Udviklingsbistanden skal styrkes, selv om krisen kradser

Lige nu bruger vi milliarder på lønkompensation til virksomheder, kompensation for aflysninger af arrangementer og øget adgang til dagpenge, men vi er ikke interesseret i at kompensere klodens svageste. Det er ikke i orden.

I Ghana er mine venner mere bange for, at de ikke har råd til mad, end for at få corona. De har mistet deres job og står uden indtjening. Alligevel siger vores udviklingsminister, at vi ikke bør hjælpe dem og øge udviklingsbistanden.​​