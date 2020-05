DSU til regeringen: Coronakrisen har stillet os på kanten af det største generationssvigt i mange år

Vi er ikke forkælede unge med urimelige krav. Vi ved bare, at hammeren falder hårdest i denne ende af aldersspektret, når jobbene forsvinder, og virksomhederne lukker. Her er tre måder at hjælpe ungdomsgenerationerne på.

Vi unge er fuldstændig forsvundet fra den politiske debat om konsekvenserne af coronakrisen, og det gør mig både vred og bange. Jovist, vi har åbnet erhvervsskolerne, forsøger at finde en løsning for fejringen af studenterhuerne og overvejer at åbne højskolerne hurtigere end forventet. Finansministeren fremlagde også i weekenden gode forslag på lærlingeaftaler og uddannelse, men det er ikke nok. Lige om lidt venter kampen for ikke at tabe hele ungdomsgenerationer på gulvet, og regeringen og Folketinget har ikke forberedt sig på den.