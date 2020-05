»Kvaliteten af den danske natur er rent ud sagt elendig«: Uden egen lov har den ikke en chance

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I en ny og anderledes hverdag har mange genopdaget naturen og den værdi, den har for os. I naturen er der plads og uendeligt til loftet. Vi strømmer til parkerne, skovene og strandene. Vi ser naturen i primetime på sofaen, når DR’s nye naturserie ruller over skærmen. Naturen er fundamentet for, at vi kan leve det liv, vi gør i dag. For tiden er den vores åndehul, men den er også vores rygrad. For det er naturen, der sætter barren for vores levestandard. Den sikrer os rent drikkevand og bestøvning af afgrøder.