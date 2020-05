Offer for fejlagtig børnesag: Vi kommer ikke uden om, at socialrådgiverne har et medansvar

Noget tyder på, at hele kulturen i socialforvaltningerne trænger til at blive gået efter.

Nogle gange bliver man tildelt en ’sag’ her i livet. Sådan en fik vi i slutningen af maj sidste år, som beskrevet her i Politikens tema. 4., 5. og 6. maj. Bedst som sommeren skulle til at rykke ind, og vi skulle nyde vores nye hus efter en større renovering, blev vores opfattelse af det samfund, vi lever i, vendt på hovedet. Som de fleste andre havde vi en naiv tro på, at de mennesker, der arbejder i forvaltningerne rundt om i landet, har helt styr på lovgivningen og har den sunde fornuft som kerneværdi. Den illusion er over det sidste års tid ret effektivt blevet nedbrudt.