Direktør i Rambøll Danmark: Regeringen bør ændre reglerne, så internationale studerende kan få opholdstilladelse

Regeringen har glemt at ændre reglerne for opholdstilladelse, og det betyder, at internationale studerende ikke kan søge uddannelserne. Det bør ændres med det samme.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop godkendt DTU’s 29 nye erhvervskandidatuddannelser, som gør det muligt for studerende at arbejde på deltid i en virksomhed, mens de færdiggør deres civilingeniørstudier. Men regeringen har sovet i timen og glemt at ændre reglerne for opholdstilladelse, og det betyder, at internationale studerende ikke kan søge uddannelserne. Som loven er nu, skal de nemlig have fuldtidsarbejde eller fuldtidsstudie for at kunne blive. Det bør ændres med det samme.