Riksdagsmedlemmer i Sverige advarer mod ukontrolleret dansker- og svenskerhad

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Vi befinder os midt i coronakrisen. Både Sveriges og Danmarks folk er hårdt ramt. Livet for familien Svensson/Hansen er kraftigt forandret. Mange er blevet syge, er døde eller risikerer at dø. Vi er mange i Danmark og Sverige, som er urolige for vores ældres liv og helbred. Gymnasieelever og studenter har været nødt til at fortsætte deres studier hjemmefra. Vi arbejder hjemmefra, overhovedet ikke eller under ekstreme vilkår. Danmarks og Sveriges økonomier er på vej ind i en lavkonjunktur, og vores lande risikerer stor arbejdsløshed.