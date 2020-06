Patienter betvivler læges faglighed: Hvilken ret har du til at dømme mig på mit udenlandske udseende?

Jeg smider ikke offerkortet og har på ingen måde brug for en racists medlidenhed. Jeg kræver blot en anerkendelse af racismen som værende til stede i vores samfund og en afstandtagen fra ideen om, at det udelukkende er et udenlandsk fænomen.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Jeg kan ikke lade være med at finde det komisk, når privilegieblinde tilbagelænet i en komfortabel sofa på nationalt tv fremfører argumenter for, at racismen ikke findes i Danmark. På samme måde som når et debatpanel af mænd diskuterer, hvorvidt kønsdiskrimination er et problem eller ej. Ikke kun er det nedladende og uværdigt over for de mange danskere, som selv har oplevet diskrimination på tæt hold, men det er også udtryk for negligering i fjerde potens.