9 designere nytænker Danmark radikalt: Vi skal have en børnegrundlov, satse på luftskibe og bygge en dæmning fra Vendsyssel til Göteborg

Disruption er ikke blot et smart udtryk, men en del af den hastigt omskiftelige virkelighed for virksomheder, organisationer, privatpersoner og de samfund, de befinder sig i. Hvis Danmark skal træde i karakter som et grønt og innovativt frontløberland, skal vi have modet til at tænke og indrette os anderledes. Her er 9 designeres idéer til, hvordan det kan gøres.