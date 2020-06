Frivillig: »Kan det virkelig passe, at tildelingen af statsborgerskab på den måde får karakter af lotteri?«

Gennem mit frivillige arbejde er jeg stødt på så mange absurde sagsforløb om statsborgerskab, at Herzog-sagen, som har været beskrevet her i avisen, kun bekræfter billedet af et dysfunktionelt og uværdigt system.

Til min overraskelse begyndte tårerne at trille, da jeg læste meddelelsen om tildeling af dansk statsborgerskab. Først her gik det helt op for mig, hvad det betyder. Ved afleveringen af ansøgningen halvandet år forinden havde jeg troet, at det var stemmeretten, der var altafgørende. Glædestårerne viste, at det stak dybere. Det var den definitive anerkendelse, at jeg nu helt hørte til i det land, som jeg 13 år forinden havde valgt at være en del af og bidrage til.