Redaktør på Ræson: Trump er ikke det ultimative problem i amerikansk politik

Den stædige insisteren på, at præsident Trump er det ultimative problem i amerikansk politik, er en fejlslutning, der i værste fald kan føre til hans genvalg. I en klumme i Politiken 30. august skriver David Trads, at det kommende amerikanske præsidentvalg udkæmpes mellem »Darth Vader, som vil smadre alt« med henvisning til præsident Trump, »mens Biden til gengæld er Luke Skywalker, helten, der skal redde det hele«.

Denne Star Wars-analogi er udtryk for en blind analyse af de politiske udfordringer i USA, og det er en fornægtelse af demokraternes manglende vilje til at se indad og erkende, at de selv var skyld i deres valgnederlag i 2016. Trads lovpriser i sin klumme David Remnick, »den intellektuelle chefredaktør for The New Yorker, dette indbegreb af åndelig elite«, hvis analyse af Trumps indsættelse i 2017 var, at det var »en tragedie«, der erstattede Barack Obama, som Remnick mener er »en mand af integritet, ære og en generøs ånd«.

Selv om Remnick og Trads er berettigede i deres foragt for den siddende præsident, er deres personfikserede fokus på Trump på ingen måde behjælpelig, hvis de ønsker at forstå, hvorfor så mange amerikanere støtter op om ham. Et flertal af amerikanere på tværs af politiske skel ønsker universel sygesikring, gratis uddannelse og klimatiltag, hvilket Trump ikke har formået – eller agter – at give dem.