Lektorer: Drop nu gymnasiernes selveje. Det er uddannelsessteder, ikke virksomheder

På Christiansborg taler politikerne om at løse de nuværende problemer på gymnasierne med ændringer i taxametersystemet og elevfordelingen. Dette løser dog ikke tilnærmelsesvist de enorme udfordringer, som i disse år eksploderer inden for sektoren. Problemet med gymnasieskolen kan i næsten entydig forstand kobles til, at gymnasierne blev omdannet til statsligt selvejende institutioner i 2007. Her fik gymnasierne deres egen økonomi, baseret på værdien af de bygninger, hvor institutionen havde hjemme.

Fra starten stod det klart, at det økonomiske udgangspunkt for at drive skole var totalt forskelligt fra det ene gymnasium til det andet. Tænk blot på værdien af en bygning i Vestjylland sammenlignet med en tilsvarende bygning i indre København. Den skævhed, der fra starten var indbygget i de statsligt selvejende institutioner, er efter massive besparelser blevet langt større. Udviklingen kan opsummeres således: Tusindvis af gymnasielærere er ude af sektoren, fyret, væk, og eleverne må klare sig med færre lærere.

Overskuddene er efter fire år med 2 procent akkumulerede besparelser for en kort periode mindsket. De vil dog fortsat være til stede og stige igen i de kommende år. Et gymnasium, som i de seneste fire år har måtte tære på egenkapitalen grundet besparelserne, skal nu budgettere med større forsigtighed for ikke at lave underskud i et mere usikkert regnskab. Da gymnasierne er selvforsikrede, skal de selv betale i tilfælde af hærværk, tyveri eller bygningsskader. Derudover skal institutionerne ligeledes selv finansiere vikarer i forbindelse med barsler eller sygemeldinger. Derfor budgetteres der ofte med en årlig reserve til disse to poster.