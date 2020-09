Peter Wivel: Der står taber på Trumps ryg

Til november skal det vise sig, om den antagelse stemmer, der siger, at mens vi i Europa vælger vores politikere, er det omvendt i USA. Her udvælger politikerne deres vælgere. At dette regnestykke langt fra altid går op, viser Barack Obamas to sejre i 2008 og 2012 og ikke mindst valget til USA’s Kongres, altså Repræsentanternes Hus og Senatet, i 2018. I alle tre tilfælde sejrede USA’s Demokratiske parti.

Valget af en sort præsident gav racister et chok og udløste det, der kaldes Tea Party revolutionen. Den sikrede et republikansk flertal i begge Kongressens kamre ved valget i 2010 og hindrede Obama i at udpege en ny dommer ved den amerikanske højesteret. Konservatismens arvegods vil i år fremover blive forvaltet nænsomt af republikansk indsatte dommere.

Denne pæl i det amerikanske demokratis ligkiste blev hamret helt i bund med valget af Donald Trump i november for fire år siden. Trump vandt, da han, takket være groteske uligevægte mellem USA’s stater, sikrede sig 306 valgmænd mod Hillary Clintons 232, skønt Clinton fik små tre millioner stemmer mere end Trump. Skulle Trump vinde valget i november, bliver det, hvis meningsmålingerne holder, med et så bragende underskud i the popular vote, at det vil gå over i historien og destabilisere landet.