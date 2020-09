Noa Redington: I de talblindes land er forhuden konge

Gennem de seneste år har man for alvor fået øjnene op for de udfordringer, talblindhed skaber for den enkelte. Det kan være vanskeligt at fungere på mange arbejdspladser, hvis man snubler i talrækker. Det er ikke så smart på en byggeplads at vurdere højden i et rum til 200 meter i stedet for de faktiske 3.

Talblindhed er en lidelse og kaldes med et fint ord dyskalkuli. Den er neurologisk betinget. Det er alvorlige sager. Ingen tvivl om det.

Men der findes også en anden form for talblindhed. Den er påtaget, ligefrem smitsom, og udspringer af en voldsom frygt for at genere nogen.