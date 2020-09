Kønsforsker: Pia Kjærsgaard lagde ligestillingspolitikken i graven i 00'erne. Men denne gang går den ikke

Da Sofie Linde modigt og genialt brugte sin værtsrolle på Zulu Comedy Galla 2020 til at slå et slag for ligestilling, kom det ikke helt ud af det blå. Februar 2019 havde Sanne Søndergaard grundet chikane og mobning, annonceret sit farvel til standup. Nu måtte andre tage over. Og før året var omme, lagde musiker Annika Aakjær Zulu Awards 2019 ned med sin fænomenale sang om menstruation.

Annika Aakjær gik ind i den nok største drengerøvsklub i dronningeriget, serverede en totalt overrumplende og afvæbnende præstation på genrens præmisser. Med sin tribut til menstruationens dag nummer to skabte hun simpelthen et rum for den kvindekrop, som Sofie Linde rent fysisk viste frem, da hun trak op i sin lårkorte blå festkjole og stolt viste sin gravide mave frem. »Er hun gravid? Ja, gu’ er hun da gravid. Hun er super gravid!«.

Sofie Lindes historie om en stor tv-kanon, der ville true sig til et blowjob, dengang hun som attenårig var til sin første julefrokost på DR, fik #MeToo til at genopstå på et splitsekund i Mediedanmark, og mange har ikke mindst følt sig kaldet til at kommentere ’Debatten’ på DR 2, hvor Sofie Linde var i infight med Pia Kjærsgaard.