Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Der findes masser af pædagoger derude, de skal bare ’hjem’ til faget

Man kunne for nylig læse i Politiken, at ufaglærte pædagogmedhjælpere står for 39 procent af timerne i de kommunale dagtilbud. Det viste nye tal fra EVA. I den anledning forklarede Herlevs borgmester, Thomas Gyldal, der er formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg, at det er svært at rekruttere pædagoger nok.

I samme uge skrev Berlingske, at flere hovedstadskommuner allerede har sat jagten ind på flere pædagoger, og selv om minimumsnormeringerne først skal gælde fra 2025, vil man i København opfylde målet tre år før tid. Til landets borgmestre har vi en god nyhed: Pædagogerne findes derude! 11.000 uddannede pædagoger er nemlig i dag ansat uden for det traditionelle pædagogområde. Det vil sige uden for f.eks. daginstitutioner, institutioner, skoler, sfo’er og klubber.

Det viste vi i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en analyse i foråret. Der er pædagoger at finde i mange forskellige brancher som for eksempel handel, undervisning, vikarbureauer eller som dagplejemødre. De findes tilmed i hele landet. Alene i københavnsområdet er der 1.900 pædagoger, der arbejder uden for faget.