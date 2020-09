S-folketingskandidat: Mit parti har desværre valgt den forkerte side i omskæringsdebatten

Mit eget parti, Socialdemokratiet, har åbenbart taget stilling i omskæringsdebatten. Desværre har vi valgt den forkerte side. Som parti vil vi altid være på børnenes side, og vi er tydelige om, at når mor og far ikke kan beskytte børnene, så har staten et ansvar. Som parti er vi nærmest mere end nogensinde tydelige omkring, at det ikke er kultur eller religion, der bestemmer, hvordan man opfører sig. Et standpunkt, som enhver socialdemokrat vil støtte op om, men som åbenbart ikke gælder, når nogen med religion som forsvar vil skære i små drenges tissemænd.

Kære Mette, alt peger på, at vi tager Danmarks børn under vores arme og lytter til lægefagligheden, når de trækker sig fra arbejdsgruppen om rituel omskæring af drengebørn. Kære Mette, forbyd rituel omskæring af drenge under 18 år. Omskæring skal ikke forsvares, det skal fordømmes. Som socialdemokrater står vi altid på barnets side. Det var vi f.eks., da vi gjorde det forbudt at slå børn. I lyset af nutidens debat må vi da prise os lykkelige over, at der ikke var nogen religion, der så det som en rettighed eller som fællesskabsdefinerende at slå sine børn.

Det er nemlig ikke nogens ret at slå eller omskære sine børn. Det er tværtimod en ret, at vi som samfund passer på børn, indtil de er myndige. Det gør vi f.eks. også, når det er forbudt at blive tatoveret inden myndighedsalderen eller at få foretaget kosmetiske indgreb.