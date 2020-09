Politikens læsere bør nyde den simple pointe, at mænd og kvinder ikke ligger i evig strid med hinanden

En ny rapport rummer tal, der kunne tyde på, at kvindelige og mandlige ledere opfattes som lige velegnede til deres job. Egentlig et smukt budskab om, at det ikke er kønnet, men personlighed og evner, der tæller i ledelse. I vores identitetspolitiske tider kan et så forsonligt budskab naturligvis ikke fremføres. Derimod skal rapportens tal forvrides til nok engang at bekræfte kvinders fortræffeligheder i forhold til mænd og hidse de to køn op mod hinanden.

Vi taler her om Konsulenthuset Ballisagers rapport fra juli 2020 – i samarbejde med analysehuset Voxmeter – om kvinder i ledelse.

Politiken gengav 14. juli rapportens konklusioner uden et mindste anstrøg af en kritisk-journalistisk tilgang og gav den ovenikøbet en tand til under overskriften ’Ansatte: Kvindelige ledere er dygtigere end dem her’. Hvem der henvistes til, blev illustreret via et stort billede med udelukkende mænd fra et årsmøde i Finansrådet. Intet i den refererede undersøgelses tal kan dog bekræfte denne påstand.