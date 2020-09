Økonom og folkeskolelærer: Hvis jeg var en mand, ville jeg have fire børn

Sådan sagde jeg til min kæreste en nat, efter jeg havde ammet vores lille ny datter. Vores første barn, som vi er uendeligt glade og taknemmelige for.

For at forklare baggrunden for at sige sådan skal vi spole tiden tilbage til kort efter, vi havde to streger på en pind: Jeg var gravid, og vi var overvældede og lykkelige. Vi fandt en barselskalender frem for at danne os et overblik.

Da vi i sin tid besluttede, at det skulle være os, der skulle have børn sammen, var vi indstillede på, at vi skulle dele forældrerollen og dermed f.eks. være fælles om barsel, barns sygedage etc. Det var en fælles rolle og et fælles ansvar for os.