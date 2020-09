Caroline B. Bertelsen: »Lad os sende en kæmpe hyldest til alle pædagoger og give dem den anerkendelse og respekt, de har fortjent«

»Du skal bruge dit kloge hoved til noget mere«. Sådan sagde børnehavelederen til mig, da jeg i mit sabbatår arbejdede i en børnehave, og snakken faldt på mit kommende uddannelsesvalg. Det var nu ikke, fordi jeg havde tænkt mig at søge ind på pædagoguddannelsen, men det vidste min leder ikke, da hun den eftermiddag rådede mig til ikke at »spilde mit talent« på at blive pædagog.

Jeg undrede mig dengang, og når jeg tænker på det i dag, bekymrer det mig. Hvis ikke engang en børnehaveleder synes, det er nogen rigtig god idé at blive pædagog, hvis man har andre muligheder, må det stå grelt til.

Og det er jo ellers ikke, fordi pædagogfaget ikke er vigtigt. Præcis hvor vigtigt det er, har fyldt meget i mine tanker de sidste måneder. Jeg står nemlig selv foran at skulle sende min 11 måneder gamle datter i vuggestue, og ud over det åbenlyse kontroltab det er at skulle sende hende i armene på fremmede pædagoger, efter at jeg har været i symbiose med hende i et lille års tid, er jeg også oprigtigt bekymret og lidt angst.