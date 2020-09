Forfatter: Alle kan blive enige om, at Danske Bank er nogle skiderikker. Men der mangler knofedt til at gøre noget ved problemet

Der er jo meget, der deler vandene i yndige, oplyste Danmark. Hvorvidt man må gå og voldtage hinanden, hvorvidt man bør arbejdes ihjel for den store højkonjunktur i himmelen, små drenges tissemænd, ispinde med klamt hindbærsnask indeni. Men ét kan vi da alligevel samles om, fra fløj til fløj: Fuck Danske Bank.

Ud over et lille, rabiat-liberalistisk mindretal af den art, der har Ayn Rand liggende i samme skuffe som Playboy, har det danske folk her et samlende lyspunkt i den offentlige debats mørke sump. Alle er enige: Danske Bank er nogle griske, forbryderiske skiderikker, der også har for mange penge. Det er simpelthen udansk. De har hvidvasket for milliarder, snydt, bedraget, løjet og tjent fuldstændig groteske beløb på vores evige, godmodige passivitet, alt imens de medvirkede til at pumpe de kendte og riges mammon i skattely. Pokkers til røvere!

Og nej, okay, vi har ikke lige taget os sammen og skiftet bank endnu. Men koster sådan noget ikke også penge? Vi er trods alt ikke glade for ting, der koster penge.