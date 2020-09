Kønsforsker: Jeg ved ikke, om jeg skal le eller græde over Pia Kjærsgards svar på min kritik

En af de gode ting, man kan sige om Pia Kjærsgaard, er, at hun altid svarer.

Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at jeg – »sønderrevet af floskler, og nuancerne udebliver« – trætter hende i en vigtig debat om ligestilling og sexisme. At jeg »mere eller mindre ukontrolleret« forsøger at pådutte hende ansvaret for, at ligestillingspolitikken skulle være lagt i graven allerede i 00’erne.

Den anklage svarer hun imidlertid ikke på, men gætter sig til, at selv om hendes magt var stor i 00’erne, så havde den i mine øjne sikkert været endnu større, hvis hun havde været en mand og havde truet sig til magten med krav om seksuelle ydelser. Pia Kjærsgaard klarede den magtfulde post i Dansk Folkeparti med bravur godt hjulpet af den hird af mænd, hun altid lod sig fotografere sammen med.