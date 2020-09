Filminstruktør: Polanski måtte flygte fra nazismen, kommunismen og USA. Nu må han nu flygte fra #MeToo, hvilket er umuligt

Det passer ikke, når Politiken i sit lørdagstillæg 19. september skriver, at Roman Polanski er »dømt for voldtægt af en 13-årig«. Voldtægtsanklagen blev frafaldet, og også pigen, Samantha Geimer, erklærede, at der ikke var tale om voldtægt.

Polanski vedgik i stedet samleje med en mindreårig. For denne forseelse idømtes han 42 dages fængsl og tre måneders psykiatrisk evaluering. Denne dom har han for længst udstået.

Så skete der imidlertid det, at dommeren Laurence Rittenband over for bl.a. Polanskis gode ven, manuskriptforfatteren Howard E. Koch, garanterede, at han ville få Polanski idømt 50 års fængsel, så han aldrig ville komme ud af fængslet igen. Dette fik naturligvis Polanski til at forlade USA.