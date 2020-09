Lektor og postdoc: #MeToo er en vanskelig journalistisk balancegang

»Hvis de i Sverige er endt i en grøft, som hedder politisk aktivisme i forhold til #MeToo, så er vi i Danmark endt et sted, hvor vi ikke tager det alvorligt, og du bliver latterliggjort, hvis du bare så meget som vil behandle det journalistisk. Det må da for helvede være muligt at mødes et sted på midten«.

Sådan beskrev en journalist den måde, som #MeToo i efteråret 2017 udspillede sig i Danmark og Sverige. De svenske medier skrev dengang over fire gange så mange historier om #MeToo, og i Sverige blev #MeToo et fælles opråb mod sexchikane og sexisme med kampagner og opfordringer til kollektiv handling, organiseret af en række forskellige erhvervsgrupper.

Mediebranchen var ingen undtagelse, og i november 2017 underskrev tusindvis af journalister et åbent brev og organiserede sig under hashtagget #deadline for at kræve, at der blev sat en stopper for sexismen i den svenske nyheds- og mediebranche. I Danmark blev debatten lagt ned, inden den startede, og #MeToo blev overvejende iscenesat som en heksejagt og en illegitim, selvbestaltet domstol.