Det Jødiske Samfund: I omskæringsdebatten sætter kritiske læger politiske holdninger over faglighed

Det kommer vist ikke som en overraskelse for nogen, at en gruppe af danske læger er indædte modstandere af rituel omskæring af drenge og arbejder aktivt for et forbud. Det er de naturligvis velkomne til at gøre, ligesom man er velkommen til at benytte sig af sin ytringsfrihed til at fremføre sine synspunkter. Det Jødiske Samfund gør sig ikke nogen illusioner om, at vi er færdige med diskussionen om omskæring.

Man må dog kunne forvente, at læger er i stand til at adskille deres politiske holdninger og faglige tillidshverv og vurderinger.

I løbet af den seneste måneds ophidsede omskæringsdebat har det været mere og mere vanskeligt at gennemskue, hvad der er faglighed, og hvad der er personlige holdninger – bl.a. fra formanden for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (Dasaim), Joachim Hoffmann-Petersen.