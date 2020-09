Sygeplejerske om Moria-lejren: »Jeg har nogle gange svært ved at sove om natten på grund af alt det, jeg har set«

»Jeg har syet utallige sting i alt for unge arme, når selvskade var den eneste udvej. Jeg har skyllet tåregas ud af små børns øjne. Jeg har været nødt til at lade 13-årige forældreløse børn gå alene ud og sove under et oliventræ med intet andet end det tøj, de havde på. For der var ikke andre muligheder«, skriver sygeplejerske Mie Terkelsen i dette indlæg.