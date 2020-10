Ekspert i adfærdsdesign: 37 timers planlagt arbejde giver absolut ingen mening på det danske arbejdsmarked

Akuthospitalet St. John’s Regional Health Center i staten Missouri, USA, havde længe ligget underdrejet. Selv om hospitalet rådede over 32 operationsstuer, var der sjældent en ledig stue til de mange akutpatienter, der hele tiden strømmede ind, og mange planlagte operationer måtte udskydes, aflyses eller gennemføres midt om natten. Situationen var på alle måder uholdbar. Hvad kunne man stille op?

Ekspert i adfærdsdesign Morten Münster medgiver, at løsningen lyder mærkelig. Ja, nærmest paradoksal: For at nedbringe ventetiden besluttede afdelingen, at en af de 32 operationsstuer ikke kunne bookes. Den skulle bare stå klar til brug.

Hvad skete der nu?