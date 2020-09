Pædagogmedhjælper: Vi unge vil have fest, fest, fest!

»Hvis du strammer garnet, yo, så be’r du om ballade«, lyder en linje i Natasjas hit ’Gi mig Danmark tilbage’, der fungerede som et politisk opgør med statens og politiets indblanding i danskernes og især de unges liv. Som Natasja så fint formidler, kan for voldsomme forsøg på kontrol få uheldige konsekvenser.

Selv om vi med coronasmitte er havnet i en situation uden sammenligning, hvor alle uanset alder skal tage ansvar, så ændrer det ikke på ungdomskulturen. Jeg kan se to mulige reaktioner på nedlukning af det danske natteliv: Enten vil festerne fortsætte under mindre forsvarlige forhold, eller også vil en hel generation af unge komme til at lide under stor mangel på social kontakt.

Det lyder måske som en voldsom påstand. Og selvfølgelig skal vi have nedlukning, når smitten stiger så drastisk, som den gør lige nu. Det tror jeg, de fleste unge godt er klar over, og jeg tror også, vi alle sammen har et ønske om at stoppe den stigende smittespredning. Men for et velfungerende individ er fysisk og socialt samvær nødvendigt. Det gælder især for unge mennesker, der ellers vil føle sig ensomme.