Professor: Det er bizart, når Politikens klummeskribent hylder et 3.000 år gammelt, grusomt slavesamfund

Sjældent har jeg læst en så absurd klumme som Peter Wivels forsøg på at finde civilsamfundets rødder hos Moses.

Wivel citerer Rousseau og andre for, at Moses skulle have opfundet civilsamfundet. Men hvad sagde egentlig den sikkert mytiske person Moses?

Man tillægger Moses de 10 bud, hvor det første er, at der kun er en gud, og det andet, at man ikke må dyrke andre guder, ellers straffes fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn. Så det centrale er blind underkastelse under gudetyrannen, der jo tidligere har druknet næsten hele Jordens befolkning og f.eks. brændt de homoseksuelle i Sodoma af.