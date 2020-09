Retoriker: Trumps sprogbøffer glider lettere ned end Bidens

I dag skal de to kandidater til præsidentposten i USA, Donald Trump og Joe Biden, stå ansigt til ansigt i deres første tv-debat. Her kan deres respektive tilgang til sprogbøffer vise sig afgørende. Ikke kun for publikums opfattelse af deres retoriske evner og viden, men også for deres forståelse af, hvordan nationen skal ledes.

Både Biden og Trump har det med at snuble over ordene. Begge har leveret både underholdende og foruroligende brølere i deres offentlige kommunikation.

Tag f.eks. Bidens præsentation af en økonomisk plan i valgkampen for Barack Obama: »Det vigtigste problem, som middelklassen står over for, er, som Barack siger, et ord på tre bogstaver: jobs. J-O-B-S«.