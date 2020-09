Amerikansk juraprofessor: Indsættelsen af dommer Barrett bliver den forhammer, der definitivt smadrer retten til fri abort

Præsident Trumps beslutning om at udpege en kvinde som erstatning for højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg, der døde 18. september i en alder af 87, er kynisk – og en fornærmelse mod de millioner af kvinder, der ser afdøde som et feministisk ikon. Den republikanske senator John Barrasso har lovprist beslutningen som et »stærkt og positivt statement« over for unge kvinder, der vil tage præsidentens kandidat til sig som en »rollemodel«. Budskabet til kvinder er klart: Hokuspokus, mine damer! Den ene kvinde kan være lige så god som den anden.

Men Trumps udvalgte, Amy Coney Barrett, er ikke nogen Ruth Bader Ginsburg.

Kvinder er ikke tennissokker, som man køber i bundter, hvor den ene uden videre kan erstatte den anden, når en af dem forsvinder i vaskemaskinen. Den kommende højesteretsdommers stemmeafgivning bliver afgørende, og det vil påvirke kvinders grundlæggende rettigheder, deriblandt retten til at bestemme over egne kroppe og adgang til sundhedsydelser, der er til at betale for dem selv og deres familie. Det, at præsident Trumps kandidat er en kvinde, betyder mindre, hvis hun ikke støtter de sager, der udgør kernen i den lange og stadig aktuelle kamp for ligestilling, som Ruth Bader Ginsburg var fortaler for.