Bachelor i filosofi: Er rockertyper i en BMW, der cirkler rundt om klimaministeren og miljøministerens huse, årsagen til regeringens passivitet på naturområdet?

Nationalpark Thy er et fantastisk sted. Har du været der? Drømmeagtige landskaber sover på Jyllands pukkel, strakt ud mellem Vesterhavet og Aalborg. Der findes en ro derude, rodfæstet svajer træerne stille, nogle gange vildt, i visheden om, at her kommer savklingen ikke, her er skoven til for sig selv.

Skovens naboer, ældgamle thyboer og unge surfere, virker glade og velstillede. De lever side om side med naturen, en gammel drøm er genopstået, og den tiltrækker smilende turister, knitrende pengesedler og alle Nordens fugle, der dykker og skræpper i den liflige luft.

I 2019 stemte et historisk højt antal danskere på en selvproklameret grøn regering, på løfterne om, at en stemme på de røde ville være en stemme på det grønne. Ikke mere nølen, nu skulle der ske noget.