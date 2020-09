Biolog: Jeg har lige hentet mit klimaangste barn ud af fængslet

Lørdag aften, Bellahøj Politi. Her er min datter blevet kørt til og lukket inde lørdag eftermiddag. Jeg ved det, fordi hendes far modtog en hurtig sms i de minutter, hvor hun blev båret væk og ført ind i den blå politivogn.

Derfor var jeg gudskelov forberedt på telefonopkaldet, da det kom klokken ni, og en venlig kvindelig politibetjent meddelte mig, at der ikke er sket noget alvorligt, at mit barn er anholdt, at hun har nægtet at udtale sig, at hun vil blive løsladt i løbet af en halv time, og at jeg i øvrigt kan henvende mig til de sociale myndigheder, hvis jeg har yderligere spørgsmål.

Min datter har forstyrret den offentlige orden. Hun har sammen med andre unge demonstreret i fem dage for en fremtid, hun ikke tør kikke ind i. Hun har sunget og danset, men også råbt og gået i vejen for trafikken. De kalder sig Extinction Rebellion efter den 6. masseudryddelse, som biologerne har fortalt os, at vi står midt i.