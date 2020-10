Professor emeritus: Cepostulater med algoritmisk præcision

Sprogalgoritmen GPT-3 skriver så godt, at man forledes til at tro, at teksten er skrevet af et tænkende væsen, det kunne man læse i Kroniken 28. september.

Hvad der ikke omtales, er, at den formodentlig har en konkurrerende sprogalgoritme, der går under navnet Cepos.

Cepos-algoritmen er programmeret til at tage et hvilken som helst aktuelt samfundsmæssigt tema og gøre det til et argument for at afskaffe topskatten, privatisere offentlig virksomhed eller en af de andre neoliberale mærkesager.