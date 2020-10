Journalist og forfatter: Mediecheferne bør undersøge, hvordan sexisme har påvirket journalistikken

Efterhånden er mediebranchen i Danmark holdt op med at diskutere, om der findes en sexistisk kultur på arbejdspladser rundt omkring i landet. Det gør der. Der skal ryddes op, så kvindelige medarbejdere trygt kan gå på arbejde uden at blive chikaneret.

Men mediecheferne mangler at reflektere over, hvordan den problematiske kultur, som de selv har været blinde over for, mens de befandt sig midt i den, har sneget sig ind i dækningen af nyhederne.

En sexistisk kultur gør det ikke kun ubehageligt at gå på arbejde. Den betyder også, at man bliver dårligere til sit job.