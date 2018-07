En god dag for Madrid, der har fået et sydamerikansk boom og en dårlig dag for SAS

En god dag for...

Madrid. Den enes død kan som bekendt brødføde andre, og krisen i Venezuela har skabt et boom i Madrid, beretter New York Times. Rige venezuelanere, der ikke brød sig om lugten i Caracas’ bageri, har slået sig ned især i Salamanca-kvarteret, hvor over 7.000 luksuslejligheder nu anslås at være på venezuelanske hænder.

»Madrid er blevet for venezuelanerne, hvad Miami en gang var for os og stadig er for cubanerne«, siger en af eksilrigmændene. Det vurderes, at 280.000 venezuelanere nu er i Spanien – en fordobling på to år. 43 pct. af dem har spansk pas, for har du penge, så kan du få.

Efter finanskrisen lavede Spanien en ’guldvisum’-ordning: Køb ejendom for mindst 3,7 millioner kroner og få permanent opholdstilladelse. Boligpriserne steg 17 pct. i Madrid i 2017.

En dårlig dag for...

SAS og Søren Pind flyver om kap om at have den dårligste dag. Efter nedstigningen fra den tredelte magts luftlag skal Pind, det stakkels menneske, nu håndtere sin transport selv.

På Twitter øffer han over at hænge i en telefonkø til SAS’ kundeservice i over 5 timer: »Det er nu nogle interessante forbrugerpolitiske rejser, jeg har, her efter min ministertid er slut, og man selv skal alting«.

Velkommen, Søren, til de dødeliges tilværelse i den danske servicekultur, der spruttende arrigt skriger ’kunden har aldrig ret’ efter dig.

SAS tager nu alligevel prisen efter at have aflyst over 700 afgange hen over sommeren. Årsag: Mandskabsproblemer i det irske datterselskab, som blev etableret for at reducere lønomkostningerne i det kriseramte firma. For søren, det er dyrt at være fattig.