Nissen flytter med – men hvem er nissen?

Kender du ham, der altid er uheldig med kærester? Eller hende, der altid er oppe at toppes med chefen? Ham, der altid har tømmermænd, eller hende, hvis fester altid ender i drama?



Mens vedkommende forklarer dig, hvordan det er gået galt igen i det nye job eller med den nye kæreste, sukker du måske i dit stille sind: Ja, ja. Nissen flytter med.

Nissen kan være en skyggeside, en dårlig vane, et mønster eller en egenskab, som er uønsket og derfor ikke erkendt. Den blinde side, som man ikke er bevidst om, og som det irriterer en, at nogen peger på, forklarer parterapeut og sexolog Christiane Meulengracht.

»Man kan sige, at nissen er de konflikter, vi gentagne gange møder i relation til andre. Konflikter, som vi i virkeligheden kun kan løse inde i os selv«, siger hun.

I det kommende vil vi med hjælp fra parterapeuten, en kulturhistoriker og en forhenværende biskop undersøge, hvor nissen kommer fra, hvordan vi opfatter ham, og hvordan man kan komme til at se sin egen nisse i øjnene. Og så har vi talt med fem mennesker om deres personlige nisser og om, hvordan de håndterer dem. Interviewene finder du her i Juleliv.

Bondenissen var ikke hyggelig

I gamle dage var nissen en fast del af folketroen, og gårdens nisse var faktisk uhyggeligt svær at slippe af med. Deraf fortællingen om familien, der i forsøget på at blive nissen kvit pakkede alt deres habengut og forlod slægtsgården – blot for at finde nissen siddende grinende oppe på flyttelæsset:

»Nå, skal vi flytte?«.

Nisser var noget, man tog meget alvorligt, forklarer kulturhistoriker ved Nationalmuseet Charlotte S.H. Jensen.

»Nissen er som andre folketro-væsner et farligt bekendtskab. Der sker grimme ting, hvis man ikke behandler ham ordentligt. Nissen kan for eksempel stjæle dyrefoder. I det gamle bondesamfund, hvor aftensmaden ikke er sikret hver dag, er det meget alvorligt«, siger hun og giver et eksempel mere:

»Hvis man fornærmer nissen, kan den finde på at dreje halsen om på gårdens bedste ko. Havde man sådan en nisse i dag, svarer det jo til, at han ville sørge for, man mistede sit arbejde«.

En af de ældste beretninger om et nisselignende væsen i Norden findes i en islandsk saga fra 981. Her kaldtes han en årmand, han boede i en sten, og han hjalp stedets bondemand med gode råd om gårdens drift. Indtil han blev fordrevet af en præst, der flere gange sprøjtede vievand på årmanden.

»Der findes flere sagn om folk, der gerne vil af med deres nisse og får professionel hjælp af præsten i fuldt ornat med krave og det hele, som går ind og maner nissen væk. Man bruger de samme midler som over for et ondsindet genfærd eller djævle. Kristendom og nisser harmonerede absolut ikke godt dengang«, fastslår Charlotte S.H. Jensen.

I flere hundrede år kæmpede kirken for at få sat folks husnisser, der blev betragtet som små kætterske husguder, på porten. Men det var ikke let. Skriftlige kilder fortæller i 1500-tallet om huslige spøgelsesnisser, som ærgrede præsterne, og selveste Martin Luther vejledte i skriftet ’Tischreden’, publiceret i 1566, kirkens folk i at mane nisser ud af gårdene. I Danmarks officielt sidste heksedom indgik også en nisse: Anne Palles, der blev dømt, halshugget og brændt i 1693, tilstod under et af forhørene, at hun havde en nisse boende i skikkelse af en hest.

Nissen blev trivelig – og gift

Men i 1800-tallet flyttede nissen ind i julen.

»Vi ved, at den danske kunstmaler Constantin Hansen i vinteren 1836 inviterede til jul i Rom, og at han her havde pyntet op med nisser klippet i orange papir«, fortæller Charlotte S.H. Jensen.

En af gæsterne til denne julefest, arkitekten Gottlieb Bindesbøll, beskrev nisserne i et brev til sin bror. Brevet blev senere trykt i Dansk Kunstblad, og kendskabet til nisserne blev dermed vidt udbredt.

Igennem 1850’erne begyndte nissen at dukke op i nordiske julehistorier, og fra at have været afbildet som en djævlelignende mandsskikkelse i bondetøj blev han tyk, smilende og trivelig – og fik sig for første gang en kone.

»Det er alt sammen noget, der særligt udvikler sig i de borgerlige miljøer, hvor der er tid, råd og ressourcer til det. Og samtidig er der en interesse for det landlige. Det er nu, kunsthistorikeren Just Mathias Thiele indsamler folkesagn i Danmark, og der ses en vis bondesamfundsromantik. Nisserne bliver koblet på julen som rødkindede mennesker i folkedragt«, siger Charlotte S.H. Jensen.

Og mens bondesamfundets nisse hævner sig og gør ting til gengæld for noget, man selv har gjort – alvorlige ting – er julenissens drillerier mest gak og løjer.

»At man mister dele af sin virksomhed eller hele sit virke, kan ikke sammenlignes med at gemme gryden, som nyere tids nisser vist kan strække det til. Men der er stadig ideen om, at nissen hænger sammen med noget, vi ikke kan blive kvit – i hvert fald i talemåden ’nissen flytter med’«, siger Charlotte S.H. Jensen.

I løbet af 1900-tallet blev det nissens job at hjælpe julemanden med at fremstille gaver – og så var dagene som ’husgud’ i hvert faldt talte.

Den smålige bagside

Paradoksalt nok flyttede nissen altså ind og blev en del af vores ellers kristne juletradition. Men der hænger stadig noget ved om, at man skal behandle nissen godt – ellers hævner han sig, påpeger Elisabeth Dons Christensen, der er teolog og tidligere biskop over Ribe Stift.

»Man har en fornemmelse af, at hvis man skal have gaver af nissen, skal man være sød. Det står i dyb kontrast til juleevangeliet, der fortæller, at du er Guds barn, på trods af hvad du end måtte have gjort over for andre«, siger hun.

Elisabeth Dons Christensen ser nissen i moderne tider som en bagside af personligheden, som vi alle på en eller anden måde har med os.

»En bagside, der let bliver såret, som har tilbøjelighed til at huske alt det, andre har gjort mod os, som de ikke skulle have gjort – den smålige side af os«, siger hun.

Og det er vigtigt, at man ved, man har en skyggeside, mener Elisabeth Dons Christensen.

»Uden at man dermed skal lade sig kue, falde ned i mørket og ikke føle sig værd at elske. I kristendommen er vi ikke engle. Der er vi på en kampplads mellem godt og ondt, og det er let at falde ned på den forkerte side. Men du har en chance for at begynde igen – og at blive tilgivet«, siger hun.

Og tilgivelsen kan vi også give og få af hinanden. Men det kræver, at man erkender, at man har gjort noget galt. De mennesker, der skræmmer den tidligere biskop mest, er dem, der mener, at de slet ingen nisser har.

»De farligste er dem, der mener, at de aldrig har gjort noget forkert. Vi kan alle forsøge at fremstille os selv, som vi gerne ville være, og det er ikke nemt at se sine egne bagsider, men det er noget, vi mennesker må øve os i. Man må prøve at erkende, hvem man selv er – inklusive bagsiderne«, siger hun.

»Har man aldrig gjort noget forkert – så forsvinder tilgivelsen. Vi kan godt forklare vores handlinger med, ’det var, fordi’, og ’jeg kom til’, og ’du har da også ...’. Men sagen er, at hvis man har gjort noget, må man erkende det. Og så må man over for hinanden bede om tilgivelse. Får vi den ikke af hinanden, må vi gå til Gud og bede om tilgivelse. Det er ikke det samme som at glemme, men at få lov at være den, man er, med det, man har gjort, men at det, man har gjort, bliver skilt fra en, så man kan leve videre«.

Men at erkende sine egne bagsider er ikke altid let.