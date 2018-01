Musikredaktøren anbefaler: »Den perfekte popstjerne« giver os en forsmag på lyden af 2018 Simon Lund anbefaler her tre koncerter, du kan opleve på de københavnske spillesteder i de kommende dage.

Insisterende rockfirkløver

Wolf Alice er en kvartet fra det nordlige London, der insisterer på, at guitarens tid ikke er ovre endnu. På indtil videre to album har de rørt grungerock, punk og drømmepop sammen til et bud på, hvordan alternativ rock skal lyde i 2018. Og det lyder som en rummelig energiudladning. Hør bare på sammenstødet mellem deres to seneste singler, den synth’ede ’Don't Delete the Kisses’ og punk-cirkelsparket ’Yuk Foo’.

Rockdinosauren Noel Gallagher har luftet sin utilfredshed med nutidens rockbands, der »ikke er særlig rock'n'roll«. Og nej, bands svømmer ikke i penge og kokain længere, som Oasis gjorde, hvilket man kan se i Michael Winterbottoms nye film om Wolf Alices turnéliv, ’On The Road’. Men derfor kan de stadig godt nikke en springskalle af et punkvræl og sætte tunge riffs til, når der først løber strøm gennem guitaren.

Wolf Alice. 19. jan. kl. 20. Lille Vega, Kbh. V. www.vega.dk

Den perfekte popstjerne

Hvert år kommer engelske BBC med et bud på dette års næste store popstjerne. Under titlen ’The Sound of ...’ samler de et felt af fremadstormende musikere, der er fulde af definerende zeitgeist, og vælger den mest lovende.

Gennem tiden er navne som Adele, Haim og Sam Smith blevet spottet tidligt af BBC’s panel af musikkritikere og branchefolk. Og i år faldt valget så på norske Sigrid, der af radioværten Annie Mac blev betegnet som »bogstavelig talt den perfekte popstjerne«.

Den 21-årige Sigrid Solbakk Raabe fra Bergen huserede allerede på hitlisterne sidste år med sangen ’Don't Kill My Vibe’, men det er især på en scene, at hendes dynamiske stemme og umiddelbare charme for alvor folder sig ud. Jeg tror, BBC har fat i den lange ende, når de udråber Sigrid til lyden af 2018.

Sigrid. 22. jan. kl. 20. Lille Vega, Kbh. V. www.vega.dk

Storslået - og underligt

Ti år efter at de blev dannet i Leeds, er Alt-J stadig lidt af et mysterium. Det begynder med trioens navn, der i grunden er det trekantede tegn for det fjerde bogstav i det græske alfabet, Delta. Og det fortsætter ind i deres sælsomt drømmende indierock, der messende snor sig rundt mellem folk-brudstykker, brede synthklange, huggende rockguitarer og basgange i dub-dybet. Ofte i en snirklet sangskrivning, der finder nye veje uden om omkvædet. Og det kulminerer i kontrasten mellem deres sære popkompositioner og en kæmpemæssig fanbase.

Alt-J bryder med normal poplogik, når de både høster mere arty priser som Mercury Prize og samtidig indtager hitlisternes førstepladser. Det skal nok blive lige så storslået som mærkeligt, når Alt-J indtager Forum.

Alt-J. 23. jan. kl. 20. Forum, Frederiksberg. www.forumcopenhagen.dk