'Squidtzel': René Redzepi serverer blæksprutte-schnitzel på Restaurant Barr

Agurker, hvedemel, jordbær, kartofler, pærer, rødvin, salat, tomater, vindruer og æbler – disse populære fødevarer står for hele 75 procent af de giftrester, vi har i kroppen, viste en beregning foretaget af Danmarks Naturfredningsforening (DN) i foråret. Nyheden blev spredt og delt som aldrig før, for det var da til at forstå.

Nu har interesseorganisationen regnet på, hvad det koster at købe de 10 varer, som det batter mest at udskifte, hvis man gerne vil undgå sprøjtegift i sin mad, i økologisk i stedet for traditionel udgave. Resultatet afsløres her op til økologikampagnen Øktober, som DN og Coop står for i samarbejdet ’Et sprøjtefrit Danmark’.

Konklusionen er, at det koster en gennemsnitshusstand 94 kroner om måneden at blive fri for 75 procent af de sprøjtegiftrester, vi udsættes for gennem maden, for så meget koster de 10 varer mere i økologisk end i ikkeøkologisk udgave. Udgiften vil være 421 kroner i stedet for 327 kroner. Beregningen er baseret på tal fra Danmarks Statistik for, hvor meget en gennemsnitlig husstand bruger på de 10 fødevarer.

Hvis de 94 kroner sættes i forhold til det beløb, som en gennemsnitlig husstand ifølge Danmarks Statistik bruger på mad om måneden – det drejer sig om 3.386 kroner – viser det sig, at man ved at skrue knap 3 procent op for madbudgettet, når man hiver de største kilder til sprøjtegift ned fra hylderne i supermarkedet, kan skrue 75 procent ned for den mængde giftrester, man normalt får i kroppen.