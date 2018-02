Anbefalinger til Vinterjazz: Glæd dig til Sasha Masakowskis nutidige, blues-funkede udgave af New Orleans-jazzen Vinterjazz 2018 er ikke kun for gamle jazzrotter. Festivalen byder også på flere koncerter med unge talentfulde musikere.

Hun elsker New Orleans

Tager alle de unge jazznavne på bissede togter ind i punk- og støjland? Næ. Ikke amerikanske Sasha Masakowski, der stammer fra en musikerfamilie i New Orleans. Ganske vist krydser hun grænser, men hun elsker den traditionelle jazzsang og mestrer kunsten at scatte som en rigtig jazzkat.

Sasha Masakowski begyndte at synge som helt ung og er allerede blevet en anerkendt ny stemme på New Orleans’ musikscene. Hun har optrådt på klubber og festivaler i hele USA, men er i Danmark som Jazz Danmark Artist in Residence i februar og optræder flere gange under Vinterjazz.

Glæd dig til hendes nutidige, blues-funkede udgave af New Orleans-jazzen leveret i selskab med Johan Bylling Lang på altsax, Regin Fuhlendorf guitar, Anders Fjeldsted bas og Niclas Bardeleben ved trommerne.

Sasha Masakowski Danish Quintet. 10. februar kl. 21. Huset-Kbh, Stardust/Paradise Jazz, Kbh.K. www.huset-kbh.dk

Han kan fikse lokummet

Foto: Louise Herrche Serup

I en ’X Factor’-verden er det godt at huske på, at god, gammeldags flid hjælper, hvis man vil frem. Zier Romme elskede at passe sin klaverundervisning som dreng, og med den danske mesterbassist Jesper Lundgaards ord er han »en håndværker, der kan skrue lokummet sammen, så det holder!«.

Og det er ment som den største ros. Den unge mand med det flotte navn spillede gedigen jazz allerede som ung teenager. Pianisten Oscar Peterson var hans store forbillede, og den i dag 25-årige Romme, der er et af de største upcoming navne i dansk jazz, har allerede droppet Rytmekons.

For som han siger: »Man lærer mere ved at tage ud og spille med folk, der er bedre end en selv, end ved at gå i skole«. Now, that’s jazz! Det er på tide, du hører ham, når han indtager scenen med sin kvartet.

Zier Romme Larsens Kvartet. 16. feb. kl. 21. Karens Minde Kulturhus, Kbh. SV.

Hvalfugl skaber ro og rum

Sidste år blev de nomineret som Årets Nye Talent ved Danish Music Awards’ folk-prisuddeling, men jazzelskere af mange slags vil føle sig hjemme i selskab med trioen Hvalfugl. De tre unge danske herrer, der alle er midt i 20’erne, er Jonathan Fjord Bredholt på piano og harmonium, Anders Juel Bomholt på bas og Jeppe Lavsen på guitaren, og hvis der er efterklange af Jan Johanssons gamle album ’Jazz på svenska’ i deres musik, er de bare det: efterklange.

For »Hvalfugl er nutid, og de lyder som det, de er: danske«, som det hedder om trioens seneste album, der får gode ord med på vejen på jazzbloggen JazzNyt: »Her er rum, ro og nærvær nok til at fylde en hel kornmark med sol og passende mængder regn, så kornet kan gro og vokse«, står der om trioens musik, der netop giver sig tid til at trække vejret og skabe befriende rum mellem tonerne.

Hvalfugl. 19. feb. kl 19.30. Metronomen, Frederiksberg. www.metronomen.frederiksberg.dk