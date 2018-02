Koncertanbefalinger: Hotel Cecil byder på lyden af 30-årskrisen, en temperamentfuld generationsstemme og romantisk punk Lucia Odoom anbefaler forårskoncerter, der byder på både kriser, temperament og mørk støj.

Den stille, vise storm

Tamara Lindeman er den spæde stemme bag The Weather Station. Hun beretter med sin guitar om livets uvejr og solskin. Hun blander country og folk, der nogle gange minder om Joni Mitchell og Nick Drake.

Sidste år udgav Lindeman sit sjette album med fortællinger om frigørelse, ensomhed, magtkampe og 30-årskrise. Med sangen ’Thirty’ har hun sunget om stadiet mellem ung og voksen, om den personlige epoke, hvor rygraden vokser sig hel. Der er en stor skønhed i den lille stormfulde stemning, hun pisker op i sine sange. Hun kan få de stille indsigtsfulde iagttagelser til at virke store og episke.

En lille ekstra anbefaling herfra er hendes medvirken i podcasten ’Strangers’, hvor hun fortæller om en ungdomskærestes dødsfald, der også er omdrejningspunktet i mange af hendes sange.

The Weather Station. 23. april kl. 20. Hotel Cecil, Kbh. K.

Foto: Karin Lundin Hun er lyden af oprør. Hun kvaser patriarkatet med skarpe rim, rapper på arabisk og blafrer med anarkistiske faner.

Hun er lyden af oprør. Hun kvaser patriarkatet med skarpe rim, rapper på arabisk og blafrer med anarkistiske faner. Foto: Karin Lundin

Den følsomme anarkist

Silvana Imam er en af Sveriges mest markante stemmer. Hun er født i Litauen og flyttede med sin familie til Sverige, da hun var 4 år. Silvana laver feministisk og selvbiografisk hiphop, hun rapper på arabisk og svensk og hædres alligevel internationalt – for hendes temperament er et mærkbart sprog i sig selv.

Hun er lesbisk og rapper om kvinder og kvaser patriarkatet med sine syleskarpe rim. Hun optræder ofte iklædt maske, imens hun blafrer med anarkistiske faner. Silvana Imam er en generationsstemme, der er med til at definere den musikalske politiske aktivisme i Sverige.

I år er hun også hovedpersonen i en dokumentarfilm, der bærer titlen ‘Silvana’. Filmen følger Silvana Imam over flere år, og på Cecil Hotel kan man se en særvisning af filmen fredag 23. marts. Bagefter optræder Imam live.

Silvana Imam. 23. marts. kl. 20. Hotel Cecil, Kbh. K.

Foto: Steve Gullick 2. maj indtager punkbandet Iceage Hotel Cecil med bl.a. lyden af deres nye single "Catch It".

2. maj indtager punkbandet Iceage Hotel Cecil med bl.a. lyden af deres nye single "Catch It". Foto: Steve Gullick

Romantisk punk

Det er ti år siden, at det danske punkband Iceage slog pjalterne sammen og var med til at starte en ny punkguldalder i Danmark, som sidenhen har gjort sig bemærket internationalt. Der er altid et interessant melodisk fikspunkt midt i Iceages mørke støj.

I 2014 udgav de deres tredje album ’Plowing Into the Field of Love’. For nylig har de udgivet deres føreste nye single i fire år år. Singlen bærer titlen ’Catch It’, og her reinkarnerer de lyden af Nick Cave and the Bad Seeds.

Elias Bender Rønnenfelt har fundet sin stemme i den periode, hvor han har fokuseret på sit soloprojekt Marching Church. Elias Bender Rønnenfelt har udgivet to album med Marching Church, ’This World Is Not Enough’ og ’Telling It Like It Is’. I 2018 tager bandet på turné i USA, men de starter i Europa og åbner turneen på Hotel Cecil

Iceage. 2 maj, kl. 20. Hotel Cecil, Kbh. K.