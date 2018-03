Figura Ensemble fejrer 25 års jubilæum med stor koncert på Nørrebro 7. marts inviterer Figura Ensemble til koncert i Koncertkirken på Blågårds Plads med både uropførelse og en hitparade af gamle værker.

De bliver omtalt som specialister i moderne opera, de har vundet adskillige priser og så har de formået at bibeholde både nysgerrighed og en puls i samtiden gennem 25 år.

Dét er der grund til at fejre, og derfor inviterer Figura Ensemble til jubilæumskoncert i Koncertkirken på Blågårds Plads onsdag 7. marts kl. 20-22. Koncerten vil bl.a. byde på en uropførelse, en førsteopførelse af ensemblet samt en hitparade af værker som Figura gennem tiden har haft i sit repetoire.

Jubilæumskoncert med bl.a. Figuras hitparade

Hitparaden består af værker af Per Nørgaard, Anders Brødsgaard, Steingrimur Rohloff, Peter Bruun og Ursula Andkjær Olsen, Jens Hørsving, Jesper Egelund, Rasmus Zwicki og Peter Fuglsang.

Desuden vil de opføre Peter Bruuns ’En klokke af sølv, der kimer alt levende sammen’, der vil være en førsteopførelse af ’Anna Thorvaldsdóttir: Fields’ udført af Figura Ensamble samt en uropførelse af ’Tróndur Bogason: Night Time’.

Jubilæumskoncerten bliver startskuddet for et år, der står i jubilæets tegn. For eksempel indtager de også Koncertkirken 22. august, hvor de fusionerer med Jakob Davidsens Kammerat Orkester.

Et musikalsk kollektiv

En mezzosopran, tre musikere, en komponist, en arkitekt og en poet. Figura Ensemble er et musikalsk kollektiv i sin helt egen klasse. Figura blev dannet tilbage i 1993 og siden hen har de 7 kunstnere både sammen og hver for sig i forskellige kombinationer udfoldet sig på scener i ind- og udland.

Figura Ensemble har markeret sig stærkt inden for moderne musikdramatik, hvor ensemblet har opført en lang række roste forestillinger, der bl.a. tæller 'Kabaret', 'MikiAlone' og 'The Motion Demon'.

Operaen 'Miki Alone' af komponisten Peter Bruun opsatte Ensemblet tilbage 2002, og et par år senere modtog Peter Bruun Nordisk Råds Musikpris for operaen. I 2008 modtog Figura Reumert-prisen for Årets Børneteaterforestilling for 'Historien om en mor', som Figura Ensemble producerede i samarbejde med Corona La Balance. Og senest blev Figura nomineret til Nordisk Råds Musikpris 2017.

Den faste kerne tæller musikerne Anna Klett (klarinet), Frans Hansen (slagtøj), Jesper Egelund (bas), Helene Gjerris (mezzosopran), Peter Bruun (komponist), Nicolai Worsaae (komponist), Ursula Andkjær Olsen (forfatter) og Filippa Berglund (scenograf/arkitekt). Dog er det kun Helene Gjerris og Jesper Egelund, som har været med helt fra begyndelsen.

Figura Ensambles jubilæumskoncert. 7. marts k. 20-22, Koncerthuset, Blågårds Plads 6A, 2200 Kbh. N. Du kan købe din billet her (100 kr. pr. person og 50 kr. pr. person for studerende/pensionister)