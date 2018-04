Simon Lund anbefaler ugens koncerter: Fortiden dukker op, når både C.V. Jørgensen og den unge duo Gents indtager scenen Efter 8 års pause fra scenen vender C.V Jørgensen nu tilbage med turné rundt i Danmark, som skydes i gang i aften. Fortidens toner lyder også på andre scener, når bl.a. duoen Gents skruer op for lydene af 1980'erne og Joan as Policewoman skaber et univers af 1960’ernes soul.

Dansk rocks sky eminence

Den sky rock-eminence Carsten Valentin Jørgensen har besluttet at åbne hoveddøren og træde ud i virkeligheden igen. Otte år efter at vi sidst kunne opleve C.V. Jørgensen stå på en scene, går han atter på turné. Med uopslidelige sange som ’Det ganske lille band’, ’Det si’r sig selv’ og ’Florafobi’, der i hvert sit årti enten satte et kommenterende hak i tidens bærende stolper eller efterlod et poetisk ekko.

I første omgang skal C.V. Jørgensen ikke gå så langt, da han lægger ud i Birkerød, lige om hjørnet fra sit hjem. Men i løbet af foråret og sommeren bevæger Jørgensen sig gennem landets spillesteder og festivaler. Bandet består af det velkendte hold med Knut Henriksen, Gert Smedegaard og Gustaf Ljunggren samt en ny guitarist i C.V.-sammenhæng: Rune Kjeldsen. Og ja, vi håber også på et nyt album.

C.V. Jørgensen. 6. april. Mantziusgården, Birkerød.

Foto: Arkivfoto: Ivan Boll Gents består af Niels Vesterløkke og Niels Fejrskov Juhl.

Tilbage til fortiden

Da de dukkede op for godt fem år siden, lød aarhusianske Waldo & Marsha som retro-drømmende surfere på shoegazernes støjbølge. Siden har sekstetten trukket stikket på guitarpedalen og skiftet forvrænget guitar ud med synthpop fra 1980’erne. Uden at have sluppet de drømmende melodilinjer i den autotunede vokal.

Det kan man høre på Waldo & Marshas nye ep, ’Villa’, og når de holder dobbelt-op-aften på minder om Tears For Fears, Soft Cell og Erasure sammen med den ligesindede duo Gents (billedet). På sidstnævntes debutalbum, ’About Time’, skruede Theis Vesterløkke op for pastelfarverne i sit keyboard, og patossen i Niels Juhls rungende stemme blev tegnet op med 1980’ernes sorte mascara. Det bliver en aften med retropop for en ny generation, der bøjer 1980’ernes musikalske skatkammer i nutid.

Gents + Waldo & Marsha. 7. april, Hotel Cecil. Kbh. K.

Foto: Arkivfoto: Janus Engel Joan As Policewomans femte soloalbum, ’Damned Devotion’ er ikke et eksperimenterende værk som ’The Deep Field’, men trækker en lige linje tilbage til mesterværket ’To Survive’.

På en delikat knivsæg

Joan Wasser er en sanger med følelserne uden på sangteksterne. Siden sin debut i 2006 har hun som Joan As Policewoman knyttet forbindelser mellem soulmusikkens dybe følelsesregister og rockens eksperimenterende græsgange på syv album.

Efter en tur ud i det eventyrlystne med ’Let It Be You’, hvor Wasser sammen med Benjamin Lazar dyrkede afrikansk pygmæmusik, er hun på sit nye album, ’Damned Devotion’, vendt tilbage til et direkte udtryk i sin artrock og det emotionelle vandfald, der emmer af 1960’ernes soul. Eller som Kim Skotte udtrykte det, da han gav ’Damned Devotion’ fem hjerter, udstiller albummet »fornemt den delikate knivsæg, Joan Wassers unikke kunstpop balancerer på«. Med balancen intakt besøger hun nu København.

Joan as Policewoman. 11. april. Lille Vega, Kbh. V.