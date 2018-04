Gratis Albani-øl og vin: Hotel Cecil åbner ny bar i stuen På lørdag åbner Hotel Cecil deres nye bar og i den anledning inviterer de på gratis øl og vin.

I hvad der svarer til et kvart århundrede klingede adressen Niels Hemmingsens Gade 10 af det sagnomspundne Jazzhouse.

Men ved indgangen til 2018 blev Jazzhouse fortid, og i stedet skiftede de legendariske lokaler navn til Hotel Cecil.

Men når en æra er forbi, er der noget nyt i vente. Og det må der siges, at Hotel Cecil lever fuldt op til.

Spillestedet har således allerede annonceret et pakket koncertprogram frem til efteråret 2018 med bl.a. When Saints Go Machine, Mercury Rev, Eivør og Joan As Police Woman.

Og nu tager de yderligere skridtet videre og åbner ny bar - en bar der stiller skarpt på danske produkter. I den anledning inviterer Hotel Cecil til gratis Albani-øl og vin på lørdag 14. april fra kl. 16-18.

Klassiske (danske) drinks på barkortet

Det er stueplanens nyetablerede barområde, der i forbindelse med 'den nye bar' får udvidet åbningstiderne.

Fra på lørdag kan man derfor uafhængigt og ugeneret af koncerterne i kælderen nyde øl og drinks hver dag fra kl. 16.00 og frem til midnat. På fredage og lørdage kan man dog roligt blive og skåle i øl frem til kl. 02.00.

Pressefoto.

Pressefoto.

Hotel Cecils nye bar har et helt særligt fokus på danske produkter, derfor vil man på barkortet kunne finde klassiske drinks, som er lavet af rom fra Skotlander, gin og snaps fra Copenhagen Distillery, vodka fra Den Klodsede Bjørn og likører fra Queens of Denmark. Desuden vil man kunne læske sig i dansk øl fra Albani samt craft beer fra Kissmeyer og Schiøtz.

Baren vil kunne huse op til 65 siddende gæster, der kan indtage våde smagsoplevelser til tonerne af danske dj's.