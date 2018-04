Koncertanbefalinger: 58'ernes legender hyldes med stor jazzkoncert i koncerthuset Få gang i dansebenene når saxofonisten og jazz-entreprenøren Benjamin Koppel stiller skarpt på 58'erne torsdag 26. april.

Hyldest til dem fra ’58

1958 var på mange måder et aldeles forrygende år. Der blev både udtaget patent på Lego-klodserne, og den nordiske pas-union trådte i kraft. Desuden blev der født et antal musikalsk interessante mennesker, og dem hylder saxofonisten og jazz-entreprenøren Benjamin Koppel i Koncerthuset med en festkoncert.

Det er folk som Prince, Madonna, Michael Jackson og Kate Bush, det drejer sig om. Og med til at hylde dem har han indforskrevet sin søster Marie Carmen Koppel, Bobo Moreno og Kaya Bruël. Disse vil selvfølgelig blive akkompagneret på behørig vis.

Og mon ikke også kapelmesteren vil få lejlighed til at bevise sit værd, som den forfører, han er med saxofonen i hænderne. Det tror vi faktisk nok.

Benjamin Koppel Jazz Galla. DR Koncerthuset, torsdag 26. april kl. 20.00.

Komponist og orkesterleder Marc Bernstein er opvokset i Brooklyn, uddannet på Berklee og har tilbragt sine seneste 20 år i Danmark. Han er særligt optaget af de østeuropæisk-jødiske kulturelle rødder og er på alle måder en anderledes musiker. Foto: Arkivfoto: Magnus Holm

Musikalsk substral fra USA

Selv om han er født og opvokset i New York City og uddannet på Berklee College of Music i Boston, så er saxofonisten Marc Bernstein alligevel næsten dansker. For han har været her ganske meget i de seneste par årtier og fungeret som musikalsk substral i diverse sammenhænge, og så har han interesseret sig for de rødder, han som værende af østeuropæisk jødisk slægt har.

Og det kommer til udtryk, når han med orkestret Good People, der byder på guitaristen Thor Madsen, bassisten Emil Rasmussen og trummissen Karsten Bagge – samt sangerinden Sinne Eeg (billedet), der netop er vendt hjem fra det amerikanske, hvor hun blev set og anerkendt af et kræsent publikum.

Aftenens repertoire stammer fra udgivelsen ’Hymn for Life’, hvor Eeg også medvirkede på det mest fortræffelige.

Marc Bernstein & Good People. Huset-Kbh, Club Stardust, onsdag 25. april kl. 21.00.

Onsdag 25. april kan tjekkiske Miroslav Vitous og Emil Vicklicky opleves på Jazzhouse Montmartre. Foto: Arkivfoto: Bo Svane

Epokegørende bassist

Tjekkiske jazzmusikere er nok en af de kategorier, de færreste danskere ønsker at få stukket ud i en quiz, selv om det skam er et interessant område. Blandt de kendteste jazzende tjekker er bassisten Miroslav Vitous, der just har rundet de 70 og kan se tilbage på en ganske imponerende karriere på den vestlige side af det jerntæppe, han kravlede under i sin tid.

Først og fremmest er han kendt for sin indsats som stiftende medlem af det skelsættende og populære fusionsorkester Weather Report, hvis fire første studiealbums han medvirkede på. Han har besøgt vort land før, og denne gang er han i selskab med pianisten Emil Vicklicky, der er blevet beskrevet som en østeuropæisk blanding af Bud Powell og Oscar Peterson. Sammen spiller de akustisk jazz med moraviansk inspiration.

Miroslav Vitous og Emil Vicklicky. Jazzhus Montmartre, onsdag 25. april kl. 20.