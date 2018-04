Vinylen er tilbage i bedste velgående: Til Record Store Day kan pladeglade københavnere få fingrene i specielle udgivelser og opleve livemusik Record Store Day hylder den fysiske pladebutik og vinylen og inviterer pladeglade københavnere med til festen med masser af særudgivelser og livemusik lørdag.

Vinylpladen har i de senere år fået en genopstandelse som modtræk til streaming- og digitaliseringsbølgen i musikbranchen.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at der blot er tale om en forbigående hipsterhype – nej, vinylen er tilbage i bedste velgående, og den private pladesamling er kommet for at blive på pladespilleren.

I morgen er det så tid til for alvor at hylde vinylen og den fysiske pladebiks på Record Store Day 2018, hvor pladeglade københavnere kan få fingrene i specielle udgivelser og opleve livemusik i den lokale pladebutik.

Populært event

Har man styr på sit vinylgame, vil man vide, at Record Store Day (RSD) plejer at være en ret stor ting; så det er nok en god idé at dukke op tidligt og stille sig i kø, hvis man går efter en af årets særudgivelser, da det ikke vil være muligt at reservere på forhånd. De forskellige pladebutikker annoncerer på forhånd, hvilke RSD-udgivelser de har til salg, på deres hjemmesider og sociale medier.

Livemusik hos Sound Station

Sound Station på Gl. Kongevej åbner i dagens anledning allerede kl. 8 og har hentet både internationale og danske RSD-specialudgivelser hjem til biksen.

Sound Station har desuden fået lov til at sætte en udendørsscene op foran butikken, og fra kl. 11 er der livemusik fra bl.a. Sort Symfoni (Frans Bak og Spejderrobot), DJ Kenneth Bager og Jesper Binzer. Whammy Bar på Amager og The Mudhoney på Nørrebro er også med til festen og shaker cocktails, serverer vin og lemonade og skænker kolde specialøl op i baren.

Sound Station. Gl. Kongevej 94, Frb.

Halv pris på særudgivelser hos Route 66

Route 66på Fælledvej deltager også i festlighederne med masser af årets særudgivelser til salg fra kl. 9. Er der en titel, man fortryder, man ikke fik fingrene i til de foregående års Record Store Day, kan man være heldig at finde den til halv pris.

Desuden er der mulighed for at vinde fede præmier og høre livemusik fra bl.a. Christian Hjelm og Own Road.

Route 66. Fælledvej 3, Kbh. N.

På gensyn-fest hos Sort Kaffe & Vinyl

Sort Kaffe & Vinyl i Skydebanegade får i år kun et lille udvalg af særtitler, da de lukker butikken dagen efter for så at åbne igen i større lokaler i nabolokalet i maj. Søndag er således sidste dag hos Sort Kaffe & Vinyl i nuværende form, og lørdag bliver derfor dels RSD og en farvel-og-på-gensyn-fest med stort udsalg 9-22 og et glas bobler.

Sort Kaffe & Vinyl. Skydebanegade 4, Kbh. V.

Hundredevis af RSD-titler hos BEAT

BEATpå Enghave Plads åbner kl. 9 med hundredvis af RSD-titler plus et gammelt restlager fra en pladebutik, der lukkede i 90’erne med masser af eksklusive originaludgivelser. Blandt andre Turbolens og Bowdashes giver et live nummer.

BEAT. Enghave Plads 13, Kbh. V.

Fællesskabsstemning og gratis morgenmad hos Insulamusic

Insulamusic i Blågårdsgade er sagen, hvis man egentlig er mere til litteratur end til vinylplader. Her er ingen særudgivelser til salg, da Insula hører til den RSD-kritiske fløj, som ser dagen som et promoveringsstunt for de allerede store og succesrige pladeselskaber.

Til gengæld fejrer Insula det fællesskab, en pladebutik også kan være, med gratis morgenmad foran butikken kl. 12, en plakat fra billedkunstner og stamkunde Zven Balslev, digtoplæsning fra Jonas Okholm og live musik.

Kl. 14.30 er der så fælles afgang til ’Boghandel, skifter’, der oprindeligt startede i Insula i 2016, men denne gang foregår i Hal C på Christianshavn.

Insula Music. Blågårdsgade 31, Kbh. N.