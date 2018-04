Lucia Odooms koncertanbefalinger: På Hotel Cecil kan du opleve When Saint Go Machine i en ny og friere version Politikens musikanmelder Lucia Odoom anbefaler her tre koncerter, du kan opleve denne weekend.

De frie følelsers fest

When Saints Go Machine blander elektronisk musik med en avantgardistisk poplyd og er et af dansk musiks mest interessante poplaboratorier. Siden de slog igennem som de alternative P3-darlings med albummet ’Ten Makes a Face’ i 2009, har de udgivet to studiealbums og kastet sig ud i sideprojekter, der har haft en interessant afsmittende effekt på det musikalske moderskib, som deres band er.

4. maj udkommer de med ep’en ’It’s Mad Love’, en mere musikalsk frigørende udgivelse, hvor de selv proklamerer, at teksturen og gentagelserne spiller en vigtigere rolle end den klassiske sangopbygning, de har arbejdet med på tidligere udgivelser.

Til deres koncert fredag aften spiller de deres bagkatalog og løfter også sløret for sangene fra den kommende ep, så der er mulighed for at få en forsmag på den nye og mere frie version af When Saints Go Machine.

When Saint Go Machine. Hotel Cecil, fredag 20. april kl. 20.00

Foto: Pr-foto Krept & Konan har formået at sammensmelte den amerikanske hiphop og og den britiske grime. I aften kan duoen opleves i Pumpehuset.

Krept & Konan har formået at sammensmelte den amerikanske hiphop og og den britiske grime. I aften kan duoen opleves i Pumpehuset. Foto: Pr-foto

Kometerne fra Sydlondon

Den britiske, prisvindende duo Krept & Konan er kendt for deres energiske og flabede sydlondonske dialekt, som har spredt sig som en steppebrand ud over den internationale musikscene. De bygger bro imellem den britiske grimescene og den amerikanske hiphopscene. Forskellen på de to tilgange til hiphop er markant. I USA er det sydstatsgenren trap, der dominerer lydbilledet, men i Storbritannien er hiphop stærkere forbundet til den elektroniske musikscene, der lyder mere eksperimenterende og dyster.

Krept & Konan har formået at sammensmelte den amerikanske hiphop og og den britiske grime. De brød igennem, da de i 2011 og 2012 fortolkede hiphophits fra store amerikanske rappere som Jay Z og Drake. Hvis man vil vælte rundt i en cocktail af tidens stærkeste hiphopstrømninger, er det bare med at møde op med knæbeskyttere i Pumpehuset fredag aften.

Krept & Konan. Pumpehuset, fredag 20. april kl. 21.00

Foto: Jaleh Negari Aftenen byder på sci-fi stemning, når Son Ash spiller an.

Aftenen byder på sci-fi stemning, når Son Ash spiller an. Foto: Jaleh Negari

Bevidsthedsudvidende lyd

Den danske musiker Andreas Pallisgaard har tidligere slået sine folder i det eksperimenterende band Pinkunoizu, et band som blandede støjende rock med underfundige genresammensmeltninger og nysgerrig inspiration fra andre verdensdele og fjerne planeter. Derudover har han sammen med lydkunstner Michael Mørkholt også lavet analog elektronisk musik i konstellationen Anden Enhed, hvor de spillede på analoge synthesizere og to step-sequencere.

I år har han udgivet sit første soloalbum, ’Easy Listening For The Hearing Impaired’, under alter egoet Son Ash. Debutalbummet er en hypnotisk rejse ind i de inderste solsystemer i mennesker og byder på ambient astrologisk sci-fi-stemning. Udover Son Ash optræder den norske musiker Danielle Dahl med sit personlige værk ’Loosening Orions Belt’.

Danielle Dahl og Son Ash. Alice, tirsdag 24. april kl 20.00