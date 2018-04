Spark bededagsferien i gang på Refshaleøen: Mikkeller lancerer klonet øl fra tudsegammelt skibsvrag, der sank i 1861 Bryggeriet holder releasefest for en ny øl, der er brygget på gær fundet på havets bund. Der har det ligget i et forlist engelsk skib siden 1861.

At Mikkeller har lavet en ny øl er næppe nogen nyhed.

Men den her gang er der alligevel tale om noget ret spektakulært. Wreck Ale, som den nye bryg hedder, er nemlig ikke nogen helt konventionel øl.

Den er cirka 150 år gammel.

Takket være et fermt dykkerhold er det lykkedes for fingernemme laboratoriefolk at ekstrahere både gær og humle fra en sending gamle øl, der i 1861 var på vej til Sankt Petersborg med et engelsk skib.

Så langt nåede øllet aldrig, da skibet ved et uheld blev torpederet af en dansk kaptajn og endte 70 meter under havets overflade.

I dag er der kommet en øl ud af de historiske ekstrakter. De er såmænd blevet klonet for at blive genbrugt på ny i 2000 flaskeøl.

Det fejres på Mikkellers kombinerede bar og bryggeri Baghaven på Refshaleøen. Det er kl. 16, og der vil blive vist optagelser fra den specielle redningsaktion.

'Taste the treasure' lyder opfordringen fra bagmændene - alle sørøvere på øllets oceaner er således budt velkommen. Ohøj!

Wreck Ale Release. 26. april kl. 16. Baghaven, Refshalevej 169b, 1432 København