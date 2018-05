Gratis smagsprøver i dag: Smørrebrødskongen Adam Aamann kaster sig over kroklassikere på Østerbro Smørrebrødsrestauranten Aamanns Etablissement genåbner på Østerbro med nye retter i ærmet. Nu gælder det kroklassikere som biksemad, blomkålsgratin og kartoffelmazarin. I dag kan man få en gratis forsmag i form af ribbenstegssandwich.

Fra på torsdag kan man bænke sig foran gode gamle kroklassikere på Aamanns Etablissement på Østerbro.

Restauranten, der normalt serverer smørrebrød, genåbner nemlig fra torsdag 17. maj efter en redekorering.

Retter som biksemad, hønsesalat og blomkålsgratin er nok ellers noget, de fleste forbinder med en svunden æra i dansk gastronomi. Noget nostalgisk, som fandtes på landet.

Men nu lægges der an til en opstand i byen, der kan bringe de genkendelige smagsoplevelser til live igen.

»Vi har givet en række klassikere gastronomisk krisehjælp, og jeg er egentlig ret imponeret over, hvor meget retterne kan«, siger Adam Aamann om den nye mission på Østerbro, hvor man blandt andet høvler trøffel på gratinen og laver hjemmelavet hp-sauce for at banke smagen i vejret.

Allerede i dag får københavnerne dog mulighed for at smage på varerne, når der uddeles gratis ribbenstegssandwich til dem, der har lyst - og er hurtige nok.

Der er nemlig 250 stk. at komme efter, og de bliver serveret fra kl. 16.30 og indtil der er udsolgt.

Og bare så vi har det på det rene: Det er ikke hr. hvem-som-helst, der står i køkkenet her.

Adam Aamann, der for mange er kendt som vært på Madmagasinet på DR1, har haft stor succes med at nyfortolke det danske smørrebrød, hvilket i 2007 udmøntede sig i Det Danske Gastronomiske Akademis hædersdiplom.

Det er ikke for sjov, at han kaldes smørrebrødets konge.

I dag har han restauranterne Aamanns Deli & Take Away, Aamanns 1921 i København C, Aamanns Køkken på Refshaleøen foruden en bistro i Kastrup Lufthavn.

På Aamanns Etablissement serveres der fortsat smørrebrød om dagen, men om aftenen skifter menuen karakter og byder på delevenlige a la carte-klassikere i omegnen af 75-125 kr.

Aamanns Etablissement. Øster Farimagsgade 12, 2100 København Ø.