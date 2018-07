Restaurant Amass fylder 5 år og holder fødselsdagsfest i haven på søndag På søndag 22. juli fejrer den bæredygtige gourmetrestaurant Amass sin 5 års fødselsdag med Fried Chicken Croissant Sandwiches og vin og øl i haven.

For fem år siden forlod amerikaneren Matt Orlando sin stilling som køkkenchef på Noma for at åbne sit eget sted på Refshaleøen.

Her forvandlede han et 60 år gammelt værktøjsdepot for skibsarbejdere på B&W-værftet til restauranten Amass, som bevarede de rå rammer og graffitien på væggene og desuden fik en stor glasfacade og panoramaudsigt over markerne og til restaurantens egen 500 kvadratmeter store køkkenhave.

Kort tid efter restaurantens åbning var Politikens anmelder Joakim Grundahl forbi og kvitterede dengang med fire kokkehuer, da han ikke mente, at Amass når »de øverste luftlag«, men at restauranten serverer »god mad til rimelige priser«.

Refshaleøen er forandret

Siden restaurantens spæde start er der sket meget både på Refshaleøen og på Amass.

Da Matt Orlando i sin tid åbnede Amass, fortalte folk ham, at restauranten ville få få gæster på grund af den dengang lidt øde placering. I dag er Refshaleøen dog et epicenter for diverse kultur- og madtilbud og samlingspunkt for byens beboere og turister, senest med åbningen af madmarkedet Reffen - Copenhagen Street Food.

Amass' prisniveau er fortsat lavere end hos mange af byens andre gourmetrestauranter og har fortsat smag og kvalitet i fokus, så på den front er der måske ikke sket det helt store udover udviklingen af menuen og nye retter på repertoiret.

Dog har restauranten gennemgået en udvikling mod at blive både bæredygtig og miljøskånende og har blandt andet formået at reducere sin årlige affaldsmængde med 75% samt spare 5200 liter vand om året. Dertil ender ingen af restaurantens råvarer på lossepladsen og alt fra kaffegrums til urtestilke, brødskorper og grøntsagsskræller bliver brugt til eksempelvis miso, chips og olier i maden, mens de få ting, der ikke kan laves om til noget spiseligt bruges som kompost i haven eller som biobrændsel.

Croissanter med kylling

På søndag 22. juli fejrer restaurant Amass så alt det, der er sket siden åbningen tilbage i 2013 med en fødselsdagsfest i haven fra kl. 15-21.

Her serverer de Fried Chicken Croissant Sandwiches skabt i samarbejde med Amass' tidligere dessertkok Milton Abel fra hitbageriet og -risteriet Andersen & Maillard til 100 kr. Der er også diverse sides fra 25 kr., samt drikkevarer (vin og øl) fra 50 kr.

Alle er velkomne, og det kræver ingen reservation, men med mad til cirka 250 personer er det måske en meget god idé ikke at være for sent på den.

Festlighederne foregår som nævnt i Amass køkkenhave på Refshalevej 153, men rykkes indenfor i tilfælde af regn.

Amass 5-year birthday celebration. Søndag 22. juli kl. 15-21. Amass' køkkenhave, Refshalevej 153, Kbh. K.