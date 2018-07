Tre koncerteranbefalinger: Håret var gulerodsfarvet, guitaren sad i pikhøjde, og attituden var uimponeret Der er gratis 90'er-fest med Strawberry Slaughterhouse på Christiania. Og mere rockmusik i Byhaven og på Vega.

Tid til en flyvetur

Nemoland er ikke ene om at have patent på gratis sommerkoncerter. Her er også Pumpehusets Byhave i Studiestræde en nyklassiker, når varmen rammer København, og feriepengene forsvandt op i en urinstøvsky på Roskilde. Og de gratis glæder fortsætter lidt endnu.

Næste fredag er der således rig mulighed for at blive transporteret væk på en psykedelisk sky, når de to lokale bands Red Lama og Skiftning spiller fyraftenen ind med rock i den på en og samme tid både tunge og flyvske afdeling.

Red Lama spiller elegant eksperimenterende rockmusik, der flekser de tekniske muskler, mens musikken lyder som noget, der drømmer om vægtløs væren i det ydre rum. Skiftning er mere straight psychrock med højt til loftet og lange sange, der bl.a. bærer forrygende titler som ’Dronning af skyerne’.

Red Lama og Skiftning. 3. aug. kl. 18.30. Pumpehusets Byhave, Kbh. V.

Foto: Henrik Stendahl Der er skruet op for nostalgisk poppunk på Christiania på søndag 29. juli.

Der er skruet op for nostalgisk poppunk på Christiania på søndag 29. juli. Foto: Henrik Stendahl

90’er-fest på Christiania

Jeg har en toårig, der ikke kan spise jordbær uden at få både sig selv og sine omgivelser til at ligne et veritabelt drabssted. Og netop derfor har jeg på det seneste tit tænkt på det danske rockband Strawberry Slaughterhouse, der huserede tilbage i 1990’erne med en kulørt, melodiøs poppunk, ikke ulig et band som Green Day.

Håret var blåt, grønt og gulerodsfarvet, guitaren sad i pikhøjde, og attituden var uimponeret. Men sangene havde omkvæd, man kunne synge med på, og bandet hittede pænt, både i udlandet og herhjemme. Og så forsvandt de – angiveligt til Australien, til Los Angeles og ud i nye bands – indtil de for et par år siden poppede op igen.

Søndag spiller de en gratis koncert under åben himmel, når de gæster Nemoland kl. 18. Senere fortsætter 90’er-festen med Hotel Hunger kl. 20.

Strawberry Slaughterhouse. 29. juli kl. 18. Nemoland, Christiania, Kbh. K.

Foto: Diana Lee Zadlo En ret flot dommedag er hvad publikum kan forvente, når Pallbearer undtagelsesvis får lov til at indtage Lille Vega i ferieperioden.

En ret flot dommedag er hvad publikum kan forvente, når Pallbearer undtagelsesvis får lov til at indtage Lille Vega i ferieperioden. Foto: Diana Lee Zadlo

Et inderligt brøl i Vega

Selv om de fleste af byens spillesteder holder noget nær hermetisk lukket hen over sommeren, er der alligevel altid lige en undtagelse eller to. Som når det amerikanske metalband Pallbearer slår vejen forbi Lille Vega næste fredag.

Bandet er kendt for sin skønhedssøgende omgang med metalmusikkens slæbende, langsomme undergenre, doom metal. Men med inddragelsen af elementer fra progrock og et tekstunivers, der kredser om savn, tab og smerte, har Pallbearer skabt sig et udtryk, der er deres helt eget.

Det samme gælder aftenens danske opvarmningsband med det kryptiske navn (0). Bandet har for nylig udgivet en ep, og med sangtitler som (1136) og (338) har de ikke planer om at give ved dørene. Så det gælder om at lade musikken – et tungt og nådesløst subgenresammenkog med råt growlede danske tekster – brøle helt for sig selv.

Pallbearer. Support: (0). 3. aug. kl. 20. Lille Vega, Kbh. V.